Doei oploskoffie, hallo filterkoffie!

„Goedemiddag beste reizigers. Op deze trein is Railcatering aanwezig, ik kom zo bij u langs met onze nieuwe verse filterkoffie.” Het zou zomaar kunnen dat je dat vanaf vandaag hoort in de trein. Je krijgt nu namelijk geen oploskoffie meer van de jongens en meisjes met etenswaren om hun middel, maar verse filterkoffie.

Jelle Timmermans van NS Railcatering schonk vrijdag voor het eerst echte verse filterkoffie in de trein. Reizigers in de Intercity van Utrecht Centraal naar Zwolle hadden de primeur. „Ik schonk twee jaar oploskoffie in de trein, maar echte filterkoffie vinden reizigers veel lekkerder,” aldus Jelle. „Vandaag zeiden ze ook dat deze koffie een stuk beter is dan wat we hadden.”

Zwaar werk

Tijdens een dienst draagt hij zo’n vijftien kilo aan eten en drinken met zich mee en loopt hij gemiddeld drie kilometer. Jelle: „Dat is best wel zwaar, maar ook erg leuk om te doen. Reizigers die op het station geen tijd hadden om wat lekkers te kopen, zijn blij als ze mij zien en ik help hen graag.”

Oploskoffie of niet, ook de oude koffie was al het best verkochte product van de Railcatering. Jaarlijks slurpen reizigers zo’n 400 duizend koppen koffie in de trein. Dat er nu filterkoffie geschonken wordt, is voor de NS nog niet zo makkelijk als het lijkt. „De koffie wordt van tevoren op één van onze standplaatsen gezet”, legt Jelle uit. „Daar worden de bonen gemalen en wordt de filterkoffie gezet met zo’n ouderwets koffiezetapparaat. Daarna krijg je per persoon zo’n zes liter mee, ongeveer dertig bakken koffie. Dat blijft twee à drie uur warm.”

Na die twee of drie uur is de koffie op of koud en wordt het vervangen op de volgende standplaats. Jelle heeft zelf de oude én de nieuwe koffie geprobeerd. „En je hoeft echt niet te vragen welke lekkerder is hoor”, lacht hij. „De nieuwe natuurlijk. Vers gemalen koffie is gewoon veel beter.”

Favoriete traject

Zelf is hij vooral aanwezig als railcateraar op de trajecten Rotterdam-Antwerpen en Eindhoven-Utrecht. „Maar Rotterdam-Antwerpen is m’n favoriet. Daar heb je het buitenlandgevoel en kom je een heel ander soort mensen tegen dan de dagelijkse forenzen in Nederland.”

Met de nieuwe koffie wil de NS ook een beetje ‘vergroenen’. De nieuwe koffie heeft het RFA keurmerk (Rainforest Alliance), wat inhoudt dat het product milieuvriendelijk is geproduceerd en de boeren goede arbeidsvoorwaarden krijgen. Daarnaast krijg je alleen nog een dekseltje op de koffie als je daar specifiek om vraagt. Zo wordt er minder plasticafval gecreëerd. Reizigers met een eigen beker krijgen 25 cent korting op de koffie.

Popcorn

De nieuwe koffie en al het andere lekkers vind je momenteel alleen nog op zeven langere Intercity-trajecten in ons land. Het assortiment is vanaf vandaag ook vernieuwd: je kan nu ’s ochtends bananenbrood krijgen, ’s middags een broodje kaas en ’s avonds popcorn. Leuk voor als je een film kijkt in de trein.