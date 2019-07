Dat je met extreme hitte beter geen gekke dingen kunt doen, neemt de Amerikaanse politie wel heel letterlijk. Met een grote hittegolf op komst raden zij criminelen namelijk aan om hun criminele plannen uit te stellen tot de hittegolf voorbij is.

„Vanwege de extreme hitte vragen we iedereen die eraan denkt om iets crimineels te doen, om dat uit te stellen tot maandag. Om met deze extreme hitte iets van criminele aard te doen is next level en heel gevaarlijk!"

Thuis blijven

In een Facebookpost leggen de agenten uit dat het met deze hitte veel te gevaarlijk is om criminele dingen te doen. Ze raden iedereen dan ook aan om vooral thuis te blijven en het nieuwste seizoen van de Netflix serie Stranger Things te kijken.

„Blijf thuis en zet de airco aan, kijk het nieuwe seizoen van Stranger Things, speel met de app die je gezicht ouder maakt, doe karate in je kelder. We zien elkaar weer op maandag als het afgekoeld is."

'Doe in het weekend niks crimineels, het is te heet'. Foto: NBC 10 WJAR.

De post wordt massaal gedeeld en de meeste Amerikanen kunnen er de humor wel van inzien.

Legitiem?

Je zou haast denken dat iemand de Facebookpagina van de politie gehackt heeft om deze post te plaatsen. Dat is echter niet zo. Zo bevestigde CNN, na contact met het politiebureau, dat de post wel legitiem is. Raar is wel dat de originele post inmiddels offline is gehaald.