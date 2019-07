Dit weten we over de 'knoflookfestivalschutter' VS

De 19-jarige Santino William Legan die in Californië op een knoflookfestival om zich heen schoot en drie jonge mensen vermoordde, verzond voor hij de misdaad pleegde een extremistische boodschap in sociale media, meldden Amerikaanse media.

In de loop van de dag komen er steeds meer details over de schutter naar buiten. Het wapen, een AK47-achtig aanvalsgeweer, waarmee hij het bloedbad aanrichtte zou op legale wijze in een winkel in de staat Nevada zijn aangeschaft.

Een Instagrampost van Legan over het festival /Instagram

Gefrustreerde extremist

Op internet circuleren Instagram-berichten die onder de naam Santino William Legan zijn verzonden. Volgens meerdere bronnen zou dit dezelfde persoon zijn die een maandag het vuur opende op de bezoekers van een knoflookfestival in Gilroy, iets ten zuiden van San Francisco.

Een getuige kwam oog in oog met de schutter en vroeg hem in paniek waarom hij dit deed. „Omdat ik boos ben," zou de 19-jarige massamoordenaar hierop gezegd hebben.

Bij de schietpartij zijn een jongetje van zes, een meisje van dertien en een man van in de twintig om het leven gekomen. Hij verwondde ook vijftien mensen voor hij door de politie werd doodgeschoten. Het schietincident heeft niet lang geduurd volgens getuigen, de politie kon hem binnen een aantal minuten na de eerste schoten neutraliseren.

„Ondanks het feit dat hij een zwaarder wapen had dan onze handpistolen, konden we hem toch snel stoppen," vertelt een woordvoerder van de politie. „Toen de schutter oog in oog kwam met de agenten, hebben zij zeer snel gehandeld. Het fatale schot zou door het hoofd van de dader gegaan zijn. Het was erg druk met duizenden bezoekers in een klein gebied, dit had een stuk erger kunnen aflopen. Hier zijn we erg trots op, laat hij weten.

Extremistische literatuur

Legan prijst een omstreden boek uit 1890 aan, 'Macht is recht, of het overleven van de sterkste'. Dat werk valt onder meer gelijkheidsbeginselen, grondrechten, vrouwenrechten, het christendom en de democratie aan. Het boek stelt dat het 'Angelsaksische ras' superieur is en brengt antisemitische standpunten naar voren.

Het is geschreven onder het pseudoniem Ragnar Readbeard en was enige tijd verboden in de VS. Legans vader zou een boxer zijn die zijn vier zoons ook leerde boxen. Het automatische wapen dat Legan gebruikte was deze maand legaal in Nevada aangeschaft.

Officieel is over het motief van de schutter nog niets bekend. Hij komt uit de buurt en zou zich in sociale media "Italiaans-Iraans" noemen. Toch noemt hij mensen met een gemixte afkomst minderwaardig. De politie meldt dat de dader kennelijk op het terrein kwam door een hek te forceren.

Uit verklaringen van sommige getuigen kwam naar voren dat hij mogelijk een handlanger had. Die is niet gevonden.