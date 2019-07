Deze week tikken we misschien wel de 40 graden aan

Heb je nog wat vakantiedagen over? Misschien een idee om ze deze week in te zetten. Het wordt écht zomers weer, waarbij we woensdag en donderdag pieken: dan heb je kans dat je thermometer de 40 graden aantikt.

Temperaturen

Maandag wordt het 22-30 graden, dinsdag zo'n 27-34 graden. Woensdag en donderdag worden de heetste dagen met landinwaarts 35-39 graden. Mogelijk komt er daarna - hoe kan het ook anders - flink wat onweer. Dat meldt Weeronline.

Goed insmeren

Heb je nu al besloten deze week het water op te zoeken? Pas dan wel op. Woensdag schijnt de zon in het begin van de middag met zonkracht 7. De onbeschermde huid kan dan al in tien tot vijftien minuten verbranden.

Ook donderdag is het flink oppassen, want dan geven de weermodellen zelfs nog een iets hogere maxima. Het is lokaal zelfs mogelijk dat het 40 graden wordt. Zoals we gewend zijn staat ons daarna een echte plaknacht te wachten, met een minima rond de 21 graden.

Vanaf volgend weekend zakt de temperatuur naar ongeveer 23 graden in het westen tot 28 in het zuiden en oosten. Hiermee is het nog altijd enkele graden warmer dan gebruikelijk.