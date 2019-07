'Den Helder was te streng voor KOZP-demonstratie'

Starbucks moet een meisje 85.000 euro aan schadevergoeding betalen, omdat een meisje vijf jaar geleden verbrand werd door hete thee die ze net gekocht had in een van de winkels in de Ierse hoofdstad Dublin.

Te volle armen

Demi Mooney was destijds twaalf jaar oud. Ze had drie items bij zich. Een frappuccino, een koekje en de thee. De eerste twee hield ze in haar handen, waarna ze de thee plette tussen haar elleboog en haar ribbenkast. De thee spoot uit het bekertje en vloog over haar lichaam heen.