Deel van Nederland beleeft superhittegolf

Nee, het is niet zomaar warm geweest deze week. We zaten in een heuse superhittegolf! Dat meldt Weeronline. Bij een superhittegolf is het minstens vijf dagen op rij 30 graden of meer, met op drie dagen uitschieters naar boven de 35 graden.

Extreem

Doordat het kwik in het Gelderse Hupsel zaterdag aan het einde van de ochtend steeg naar 30 graden, zitten we nu in die superhittegolf. Met de term maakt Weeronline onderscheid tussen 'gewone' en extreme hittegolven.

De superhittegolf is op dit moment een feit in Hupsel en een aantal andere meetstations in Drenthe, Overijssel en Gelderland, als de temperatuur zaterdag in De Bilt boven de 30 graden komt is daar sprake van een superhittegolf. Dat zou daar ook gelijk de eerste keer zijn. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is de vraag, op zaterdagmiddag tikt het kwik daar een 'bescheiden' 27 graden aan.

Vorig jaar beleefde Arcen van 23 tot en met 27 juli een superhittegolf. Daarvoor kwamen ze alleen in 2003 en 2015 regionaal voor.

Warm op de wadden

Op de Wadden is het inmiddels ook goed warm. Zo warm dat de eerste officiële hittegolf is geconstateerd op Vlieland. Zaterdag was het voor de vijfde dag op rij warmer dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden is geweest.

De verwachting is dat de temperatuur op Terschelling ook boven de 25 graden zal komen, dan zou daar ook voor het eerst sprake zijn van een hittegolf.