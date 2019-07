Christchurch boos over komst megawapenwinkel

De Nieuw-Zeelandse winkelketen Gun City heeft plannen bekend te maken voor een megawinkel in Christchurch. De keten had wapens verkocht aan de man die wordt beschuldigd van het plegen van twee aanslagen op moskeeën in Christchurch, waarbij 51 doden vielen.

Volgens Radio New Zealand zijn mensen die dicht bij de geplande locatie voor de winkel wonen boos over de komst van de grote wapenwinkel, die samen met een warenhuis en kantoorpanden in augustus moet opengaan.

Hadden ons moeten informeren

Harry Singh is een van de bewoners van de stad, die zich fel uitspreekt tegen de komst en vooral de manier waarop alles verloopt. „Niemand heeft ons verteld dat er in de buurt een Gun City zal geopend worden. Ze hadden ons moeten informeren en polsen naar de publieke opinie.”

Brenton Tarrant, de verdachte van de twee aanslagen in maart 2019, wordt beschuldigd van de moord op 51 mensen, veertig pogingen tot moord en van terrorisme. De overheid in Nieuw-Zeeland was vorige week met succes begonnen met het terugkopen van wapens van burgers. Op de eerste dag brachten 169 mensen 224 wapens naar de politie.