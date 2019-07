Burenruzies serieus probleem: 1 op de 5 verhuist

Burenruzies lijken een serieus probleem te zijn in Nederland. Een op de vijf Nederlanders is wel eens verhuisd omdat ze vervelende buren hadden, blijkt uit onderzoek van verhuizersplatform ScanMovers. Jonge vrouwen lijken daarbij vaker te verhuizen voor de liefde dan jonge mannen. Jonge mannen verhuizen weer vaker om de sleur te ontvluchten.

Vervelende buren

Natuurlijk zal niemand over zichzelf zeggen dat ze een vervelende buur zijn. Maar in welke provincie verhuizen mensen het meest, vanwege burenruzies of vervelende buren? Inwoners van Noord-Holland, Flevoland en Limburg hebben het niet makkelijk: meer dan een kwart van hen is wel eens verhuisd omdat ze last hadden van vervelende buren.

Mensen uit Groningen, Zeeland en Drenthe zijn het meest bereid hun woonplaats te verlaten, omdat ze bijvoorbeeld ergens anders werk hebben gevonden.

Vrouwen verhuizen voor liefde

Zo'n veertig procent van de Nederlanders is echter zo gehecht aan zijn of haar woonplaats, dat ze niet zullen verhuizen voor werk. Bij mannen is dat net ietsje vaker het geval (41 procent) dan bij vrouwen (36 procent). Veel liever verhuizen we voor de liefde, slechts twintig procent van de Nederlanders wil niet verhuizen om romantische redenen.

Jonge vrouwen volgen vaker hun hart dan jonge mannen, zo blijkt uit onderzoek. Zo’n 33 procent van de mannen (jonger dan 35 jaar) is wel eens verhuisd voor een geliefde, bij jonge vrouwen is dat bijna 45 procent. Drie op de tien mannen tot 35 zou niet voor de liefde verhuizen. Bij de jonge vrouwen is dat slechts twee op de tien.

De minst romantische zielen lijken in Flevoland en Zeeland te wonen. In Flevoland wil een op de drie Nederlanders niet verhuizen voor de liefde; vier op de tien Zeeuwen zoekt de liefde ook het liefst dichter bij huis.