Boete voor boerka op straat wordt 150 euro

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbare wordt aankomende maand strafbaar. De politie zal vanaf augustus actief controleren op voorbijgangers die dit verbod overtreden.

Woensdagavond werd bekend hoe hoog de boete gaat worden, wie vanaf augustus zijn gelaat afdekt met een boerka of een integraalhelm zal 150 euro moeten betalen. Dit blijkt uit de beleidsregel die het Openbaar Ministerie heeft laten plaatsen in de Staatscourant.

'Boerkaverbod'

De nieuwe wet wordt al jarenlang het 'boerkaverbod' genoemd, toch dekt deze term niet helemaal de lading. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekkende kleding zoals inderdaad boerka's, maar ook nikab's, integraalhelmen, bivakmutsen en grote maskers. Deze maatregel is niet alleen van kracht op straat, maar zal ook worden gehandhaaft in scholen, overheidsgebouwen, het openbaar vervoer en in ziekenhuizen.

Als reden hiervoor wordt vooral gewezen op het feit dat mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen moeilijk te herkennen zijn en dus een veiligheidsrisico vormen. Dusdanige uitdossingen zijn voor sommige criminelen een geliefde methode om onherkenbaar te blijven wanneer zij een misdrijf plegen.

Veiligheid of religieuze vrijheid?

Wanneer iemand vanaf aankomende maand toch zijn gezicht bedekt houdt, zullen overheidsfunctionarissen volgens een instructie eerst aangeven dat er een verbod is ingevoerd. De overtreder krijgt dan de keuze voorgelegd om zijn gezicht te tonen of het pand of vervoersmiddel te verlaten. Indien de beklaagde hier geen gehoor aan geeft, kan de politie ingeschakeld worden. In de publicatie geeft het OM aan dat er geen taakstraf kan worden opgelegd voor de overtreding.

Critici van de nieuwe regel wijzen vooral op het feit dat het verbod in strijd is met de vrijheid van religie. In bepaalde orthodoxe stromingen binnen de islam is het dragen van een nikab of boerka verplicht voor vrouwen. Naar schatting zijn er ongeveer 150 vrouwen in Nederland die hun gezicht ook buitenshuis bedekken.

Nederland is niet het eerste land waar een soortgelijk verbod van kracht wordt, in België, Frankrijk en Bulgarije bestaat dit al langer. In Oostenrijk mag het wel op straat maar niet op universiteiten, rechtbanken en het openbaar vervoer.