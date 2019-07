Boek Astrid Holleeder binnen op eerste plaats

Ze helpen je langer te feesten, zorgen dat je je vrienden beter kan verstaan en voorkomen gehoorschade: oordoppen met muziekfilter. Steeds meer mensen die naar een concert of festival gaan dragen deze doppen. Zo ook Robin Mittelmeijer (21) uit Zwolle, een van de ambassadeurs van de Plug in Party on Movement. In dit interview legt hij het belang van het dragen van oordoppen met muziekfilter uit.

Robin, waarom ben jij oordoppen met muziekfilter gaan dragen?

Omdat ik zelf werkzaam ben als geluidstechnicus voor bands en festivals. Als ik zelf een keer uitga is mijn gehoor beschermen het allerbelangrijkst, omdat ik met mijn gehoor mijn geld verdien. Daarnaast zou ik het ook niks vinden om doof te worden. Lijkt me best lastig hoor, gebarentaal.