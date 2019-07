Bloodworth: Bij winst geen kritiek meer op ons spel.

Aankomende zondag is het eindelijk zover. De Nederlandse voetbalvrouwen staan in de WK finale tegenover de Verenigde Staten. Een finale die voor speelster Dominique Bloodworth extra speciaal is. Ze is namelijk getrouwd met een Amerikaan.

„We zeiden vooraf nog: 'wat als dit gebeurt?' En nu is het zover", zegt Bloodworth in een interview met NOS. „We hebben er allebei ontzettend veel zin in."

Het is dan ook geen verrassing dat de man van Bloodworth zondag in Lyon gewoon op de tribune zit als supporter van Nederland. De rest van zijn familie kan echter geen kant kiezen en hoopt nog steeds op een gelijkspel.

Kritiek

Bloodworth zelf wil natuurlijk niets liever dan winnen en die gouden plak in ontvangst nemen. Maar als je kijkt naar het spel van Nederland tijdens de afgelopen wedstrijden in Frankrijk, is het nog niet zo vanzelfsprekend dat ze gaan winnen.

Aan alle kritiek die er inmiddels geuit is over het spel van Oranje heeft Bloodworth echter geen boodschap. Of het team nou goed speelt of niet, winnen is het enige dat telt.

„Er is al heel veel gezegd over onze manier van spelen en tegen Zweden was misschien ook niet onze beste wedstrijd. We hebben nu de finale gehaald en als wij van de VS winnen, heeft niemand het meer over ons spel."

Huldiging

Mochten de Oranje-vrouwen winnen van de Verenigde Staten, zal er een huldiging zijn in Amsterdam. Als het echter tegenzit hebben de vrouwen al aangegeven geen huldiging te willen.

„Als we niet winnen, dan is dat niet genoeg. Daarom hebben we die keuze gemaakt. Misschien zijn we achteraf toch trots op wat we hebben gepresteerd, maar we willen nu maar één ding: winnen."