Bernal gele trui mee naar Parijs, Kruijswijk derde

Verrassend verliep de laatste etappe van de Tour de France traditioneel niet maar zondagavond mocht Egan Bernal zich officieel de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour de France noemen.

De 22-jarige renner van Team Ineos veroverde vrijdag in de voortijdig afgebroken bergrit naar Tignes de gele trui en stond die niet meer af. Op de Champs-Élysées werd de slotrit gewonnen door de Australiër Caleb Ewan van Lotto-Soudal. Het was zijn derde ritzege in deze Tour.

Kruijswijk op het podium

Bernal houdt in het eindklassement zijn landgenoot Geraint Thomas achter zich. De Welshman won vorig jaar de Ronde van Frankrijk. Steven Kruijswijk eindigde als derde, de plaats die hij op de voorlaatste dag overnam van Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step, dit voorjaar al ijzersterk, droeg de gele trui liefst veertien dagen.

De groene trui van het puntenklassement ging voor de zevende keer naar de Slowaak Peter Sagan, een record. De bolletjestrui voor de bergklassement werd veroverd door de Fransman Romain Bardet. Bernal, feitelijk de beste klimmer, was logischerwijs ook de winnaar van het jongerenklassement.

Bernal is pas 22 en wint zijn eerste tour /ANP

22-jarige winnaar

Het was pas zijn tweede grote ronde en hierin pakte Egan Bernal meteen de hoofdprijs. De 22-jarige renner van Ineos werd de jongste naoorlogse winnaar van de Tour de France en ook de eerste Colombiaan die gehuld in de gele trui Parijs haalde.

Vorig jaar debuteerde hij in de Tour in een dienende rol. Chris Froome en Geraint Thomas waren - in die volgorde - de kopmannen van Sky. De laatste won de Tour. Dit jaar zou Bernal voor de eindzege in de Giro'd'Italia gaan. Maar een val tijdens een training voorkwam een optreden daar. Bij zijn terugkeer in wedstrijdverband won Bernal meteen de Ronde van Zwitserland, nadat hij vroeg in het seizoen al Parijs-Nice had gewonnen.

Ondertussen had Froome na een val in het Critérium du Dauphiné het seizoen al moeten beëindigen. Maar met Bernal in vorm begon Ineos, de opvolger van Sky, opnieuw met twee kopmannen aan de Tour. Thomas leek na de tijdrit in Pau even de eerste man te worden, maar Bernal toonde in de daaropvolgende Pyreneeënritten aan net iets beter omhoog te rijden en bevestigde dat in de Alpen al werd zijn aanval richting Tignes afgebroken door het slechte weer.

Met het geel om het frêle lijf hoefde Bernal in de laatste ingekorte bergrit naar Val Thorens alleen nog de concurrenten in de gaten te houden. Van Thomas, de nummer twee, hoefde hij sowieso geen aanval te verwachten. Steven Kruijswijk wist dat het er af rijden van Julian Alaphilippe en het daarmee veroveren van de derde plek het hoogst haalbare was.

Colombiaans succes

Dat Bernal een bijzonder talent was bleek in 2017 toen hij, nog in dienst van het Italiaanse Androni, de Tour de l'Avenir op zijn naam schreef. Dat deden landgenoten als Nairo Quintana en Esteban Chaves hem voor. Van hen leek Quintana de grootste kanshebber om als eerste Colombiaan het geel naar Parijs te brengen. De renner van Movistar won de Giro en de Vuelta, maar in de Tour bleef het twee keer bij plaats twee.

Bernal pakte met ritwinst in de Ronde van Romandië in 2018 zijn eerste zege op WorldTourniveau. Daarna volgden twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van Californië en het optreden als luxe knecht in de Tour die hij als vijftiende afsloot.

"Heel bijzonder", noemde zijn ploegleider Servais Knaven het optreden van Bernal. "De meeste jongens van 22 rijden nog bij de beloften. Normaal heb je jaren nodig om drie weken op dit niveau te kunnen koersen."