Behulpzame boef helpt politie met mooiere foto

Met het herdenken van de Stonewall-rellen van 50 jaar geleden, neemt Pride Amsterdam 2019 een duik in de geschiedenis. Wat is de historie van de Pride - die deze zaterdag begint en tot en met 3 augustus duurt - zelf?

Remember the past, create the future. Met dat thema herdenkt Pride Amsterdam de Stonewall-rellen in New York (juni 1969, vijf dagen lang). De rellen ontstonden toen agenten homobar The Stonewall Inn ontruimden. Na jaren van treiterijen en geweldplegingen door de politie, besloten homoseksuele en lesbische bezoekers en travestieten terug te vechten. „Een scheidslijn in de geschiedenis van de LHBT-beweging”, vindt directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride. „Een jaar later, op 28 juni 1970, werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden.”

Nederland voorloper