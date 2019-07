Bagagechaos op Schiphol: duizenden mensen gedupeerd

Dit weekend was er op Schiphol een grote storing in het bagagesysteem, waarvan de gevolgen zo heftig waren dat er stapels koffers en tassen onder een viaduct op het luchthaventerrein lagen. Dit meldt De Telegraaf op basis van foto's van een bagagemedewerker die anoniem wil blijven. Naar schatting tienduizenden reizigers zijn getroffen door de storing.

Veel passagiers, onder andere van KLM, klagen dat hun koffers nog altijd zoek zijn. Op vragen van De Telegraaf wordt wel gereageerd, maar precieze aantallen zijn niet bekendgemaakt. „We zijn uit alle macht samen met de vliegmaatschappijen bezig aan oplossingen”, aldus een woordvoerster.

Volgens de woordvoerster is de helft van de achtergebleven bagage nagezonden. „Het probleem is dat het in de zomer erg druk is. Extra koffers maken het stukken moeilijker. Het duurt nog dagen voor het weer normaal is." Ondanks dat de zomervakantie dus officieel nog niet begonnen is, zijn er al veel extra reizigers en dus ook koffers.

Passagiers in de rij

Ook passagiers bij de bagageband voelden het effect van de storing. Volgens een reiziger stonden ze „eindeloos" op hun koffers te wachten. De man verbaast zich over het feit dat het misging terwijl het hoogteseizoen nog niet is begonnen.

Sneeuwbaleffect

Na de technische storing in het computersysteem op Schiphol ontstond er een enorm sneeuwbaleffect, vooral bij de processen in de terminal en bagagekelder. Daardoor is alles in de war gegooid.

Schiphol beschikt over een duur bagagesysteem, wat nodig is om het steeds groter wordende aantal koffers snel en automatisch te verwerken. Maar dit is niet de eerste keer dat het systeem niet naar behoren werkt. De oorzaak van de storing van deze keer is echter nog niet duidelijk.

Als passagiers nog bagage missen, worden ze aangeraden om contact op te nemen met hun vliegmaatschappij.