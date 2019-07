Augustus warmer dan anders, niet extreem

Augustus zal waarschijnlijk warmer dan gebruikelijk verlopen met gemiddeld over de dagen en nachten een temperatuur van 18,0 graden tegen 17,5 normaal. Daarbij lijkt de temperatuur een vrij normaal verloop te hebben. Dat betekent dat het aan het begin van augustus warmer is dan aan het einde van de maand. Extreme hitte zoals afgelopen week wordt niet verwacht, meldt Weeronline.

Minder dan 25 graden aan de kust

Het ziet er naar uit dat augustus start met slechts een enkele regen- of onweersbui. De wind waait meestal uit het zuidwesten. Door deze wind van zee wordt in de kustgebieden de 25 graden meestal niet gehaald, terwijl landinwaarts nog wel regelmatig lukt. Normaal gesproken wordt het begin augustus 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.

Naarmate de maand vordert krijgen lagedrukgebieden meer invloed op het weerbeeld in Nederland. Dit betekent dat de kans op enkele buien toeneemt. Daarbij waait de wind vaker uit het westen tot noordwesten en daalt de temperatuur naar gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Eind augustus wordt het normaal gesproken 20-22 graden. Daarmee schakelen we in augustus geleidelijk over op Hollands zomerweer.

Aanhoudende droogte

De meeste neerslag valt waarschijnlijk in de kustprovincies. Dit komt doordat de Noordzee flink is opgewarmd en daarmee een uitstekende voedingsbron vormt voor de buien. Voor de extreem droge gebieden in het zuidoosten en oosten van het land is dit slecht nieuws. De droogteproblemen zullen hier in augustus aanhouden. Gemiddeld over het land wordt minder neerslag dan de gebruikelijke 78 mm verwacht.

Nazomeren in september?

Voor liefhebbers van nazomerweer zijn de eerste signalen voor september veelbelovend. Er is een vrij grote kans (60 procent) op warmer en droger dan normaal weer. Voor de natuur en de boeren is het echter hopen dat de 40 procent kans op normaal tot vrij nat septemberweer uitkomt.