Artiesten zeggen massaal af: Woodstock 50 afgeblazen

Woodstock 50, de 'jubileumeditie' van het Amerikaanse muziekfestival Woodstock, is definitief afgeblazen. Een groot aantal artiesten hebben afgezegd en de organisatie zegt dat ze te maken kregen met veel tegenslagen. Het festival zou van 16 tot en met 18 augustus plaatsvinden.

De organisatie had meer problemen dan alleen de artiesten. Zo was er grote moeite met het vinden van een locatie en waren ze nog niet begonnen met de kaartverkoop. En dat ondanks het feit dat het festival al over ruim twee weken gepland stond. Daarnaast besloot een productiebedrijf niet meer mee te werken en trok een geldschieter zich terug.

Andere locatie

Het festival werd vorige week verplaatst, van New York naar een buitentheater in Maryland, dat veel kleiner is dan de beoogde locatie. In het buitentheater is namelijk plek voor 32.500 mensen, op de oorspronkelijke locatie konden 150.000 mensen feest vieren. Een ander probleem was dat de nieuwe locatie honderden kilometers van het originele Woodstock verwijderd ligt.

Toen bekend werd dat het festival op een andere locatie zou plaatsvinden, besloten meerdere artiesten niet meer op te treden. Het begon met onder meer John Fogerty en Jay-Z, maar de afgelopen dagen annuleerden ook Santana, Miley Cyrus en The Lumineers hun optreden.

De artiesten waren al betaald, de organisator roept ze nu op om 10 procent van het geld te doneren aan een goed doel.

Ramp

Een andere jubileumeditie, in 1999, liep uit op een regelrechte ramp. Bezoekers gingen met elkaar op de vuist en vrouwen werden aangerand en verkracht.

De eerste editie van Woodstock werd in 1969 georganiseerd. Het was een legendarisch festival, waar veel grote namen als Jimi Hendrix, Santana, The Who en Janis Joplin optraden.