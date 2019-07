Appen op de fiets, nu 95 euro!

Als je vanaf maandag de fiets pakt, pak dan niet ook je telefoon mee. Per 1 juli – vandaag – is dat namelijk verboden en de politie gaat er ook direct voor schrijven.

De boete voor het vasthouden van een ‘mobiel elektronisch apparaat’ tijdens het besturen van een fiets is 95 euro. Het was natuurlijk al verboden om tijdens het autorijden op je telefoon te zitten. Vanaf vandaag is voor eens en voor altijd duidelijk dat het ook niet mag als je een fiets, invalidevoertuig of tram bestuurt.

Tientallen doden

De politie hoopt op deze manier afleiding in het verkeer tegen te gaan. Volgens de politie zouden jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden vallen door afleiding in het verkeer. Wie een telefoon gebruikt tijdens het rijden loopt minstens 25 keer meer risico op een ongeluk.

„Ik meen dat tien miljoen Nederlanders een smartphone hebben, de helft gebruikt die helaas ook onderweg”, zegt Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider Infrastructuur van de politie. „Het verbod helpt het verkeer veiliger te maken.”

Kwetsbare groep

Van Hasselt: „De media hebben het vooral over een app-verbod voor fietsers. Maar het gaat verder dan dat. Het verbod geldt voor alle bestuurders van voertuigen. Toch is die specifieke aandacht voor fietsers goed. Dat is namelijk een kwetsbare groep op de weg. Als fietsers door onoplettendheid ergens tegenaan botsen of een ander rijdt hen aan, dan heeft dat vaak ernstige gevolgen.”

Dat mensen die op hun telefoon koekeloeren tijdens het fietsen niet meer opletten wat er om zich heen gebeurt, weet Eddy Verschuren, eigenaar van Quick Traffic, als geen ander. Hij is verkeersregelaar en zet met zijn bedrijf verkeersregelaars in om het veilig te houden op de weg.

Oortjes

„Het komt regelmatig voor dat er een fietser tegen me aanrijdt, dat is ook weleens met een scooter gebeurt”, vertelt Verschuren. „Ze zien je gewoon niet. Als een fietser aankomt en die is bezig met z’n telefoon, zien ze hun scherm en geen verkeersregelaar. Vaak hebben ze ook nog oortjes in, dus dan horen ze ook je fluitje niet.”

Dat niets zien en niets horen is natuurlijk niet zo handig in het verkeer. „Als ze ons en onze tekens niet zien, rijden ze gewoon door. Dan kunnen er ongelukken gebeuren.” Verschuren is dan ook blij dat de nieuwe wet er is. „Ja ik ben wel blij, maar nu moeten ze het nog handhaven. Ik zie dat licht op de fiets al bijna niet te handhaven is, de politie heeft mankracht tekort. Dan snap ik ook wel dat de aandacht verschuift naar zwaardere delicten.”

Niet veiliger

Ook de Fietsersbond denkt dat de nieuwe regel het verkeer op de korte termijn niet veiliger zal maken. „We kennen geen bewijs dat appen onder het fietsen leidt tot hogere ongevalscijfers”, zeggen zij. Toch zijn ze wel blij dat er aandacht is voor het onderwerp. „De mobiele telefoon moet namelijk zoveel mogelijk uit het verkeer verdwijnen."

Saskia Kluit, de directeur van de Fietersbond, vindt dat fietsers zichzelf nu moeten opofferen om het verkeer veiliger te maken. „Telefoongebruik in de auto is gevaarlijker, maar het gaat om het principe. Als we jongeren leren dat de smartphone op de fiets wél mag, dan zal het nog veel lastiger zijn om dat gedrag in de auto uit te bannen, waar het écht gevaarlijk is. Het verkeer wordt veiliger als uiteindelijk helemaal niemand wordt afgeleid door zijn mobiele telefoon.”

De politie laat weten vanaf maandag direct vol in te zetten op het ‘appen op de fiets’, zoals de nieuwe wet in de volksmond omschreven wordt. Ze handhaven direct en hangen dus meteen een boete van 95 euro aan je broek, rokje of jurk als je op de fiets je telefoon in je hand houdt.