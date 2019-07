Appen op de fiets: de eerste boetes zijn uitgedeeld

Het was een domper voor de bezoekers van het festival VestiVille in het Belgische Lommel: het festival werd op het allerlaatste moment afgelast. Festivalgangers die via de ticketsites Eventbrite en Festicket een kaartje hebben kochten, krijgen hun tickets terugbetaald. Wanneer de gedupeerden hun geld mogen verwachten is nog niet duidelijk.

„Het laatste dat boze festivalgangers nu nodig hebben, is onzekerheid over de vraag of ze hun geld terug zullen krijgen van de organisatoren achter VestiVille”, aldus een woordvoerder van Eventbrite tegenover Het Nieuwsblad. De organisatie heeft daarom besloten de tickets aan de gedupeerden terug te betalen. „Wij zullen vervolgens blijven proberen het geld te recupereren bij de organisatoren.”

Veiligheidsredenen