Alaphilippe soleert naar ritzege en gele trui

In de Brusselse gemeente Anderlecht is zaterdag in een huis een zak met explosieven gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is er momenteel geen bewijs dat de explosieven bedoeld waren om een aanslag te plegen. Mogelijk gaat het om een oude opslagplaats, meldt het parket van Brussel.

Geen verdachten

De zak was verborgen in een opslagruimte in een trap. Naast explosieven zaten er ook messen en Amerikaanse boksbeugels in. Uit onderzoek van de explosievendienst bleek dat het ging om meerdere zelfgemaakte explosieven. Er zijn geen verdachten aangehouden. Het parket wil in het belang van het onderzoek geen verder commentaar geven.