Actrice Imanuelle Grives langer vast in België

Actrice Imanuelle Grives blijft langer vastzitten in België. De actrice werd op het Belgische festival Tomorrowland aangehouden in verband met vermeende drugshandel. Haar voorarrest is met een maand verlengd. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen besloten in een zitting achter gesloten deuren, bevestigt het Openbaar Ministerie in Antwerpen.

Drugs

Afgelopen zondag werd de 34-jarige actrice aangehouden met grote hoeveelheden drugs op zak. Ze moet nu terug naar de gevangenis in Antwerpen. Volgens Grives verkocht ze de drugs als voorbereiding op een nieuwe rol.

Grives speelde een paar jaar geleden de rol van Selma Bisschop in de serie Vechtershart. De serie kreeg twee seizoenen. Ook deed ze mee aan Wie Is De Mol? in 2017.