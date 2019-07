Acteur Rutger Hauer (75) overleden

Na een kort ziektebed is acteur Rutger Hauer overleden. Hij werd 75 jaar. Hauer overleed vrijdag 19 juli in het Friese Beetsterzwaag. De uitvaart heeft woensdag in besloten kring plaatsgevonden. Dat heeft zijn familie laten weten.

Veelgevraagd acteur

Hauer begon eind jaren zestig zijn carrière met stukken van Shakespeare en Vondel bij de Noorder Compagnie. Hij werd gespot voor de hoofdrol in de populaire serie Floris (1969). Turks Fruit (1973) maakte hem echt beroemd en Soldaat van Oranje (1977) betekende zijn ticket naar Hollywood. Daar werd hij een gevierd en veelgevraagd acteur, met onder andere Blade Runner (een sf-film die overigens speelt in 2019), The Hitcher, Nighthawks en Escape from Sobibor.

In 1988 won hij een Golden Globe voor deze imposante rol. Maar ook kroop hij in films van wat minder allooi en met minder budget net zo lief in de huid van psychopaten, nazi's en vampiers, zoals in HBO-hitserie True Blood. In maart wijdde het Toscaanse Lucca Film Festival nog een retrospectief aan hem.

Verschil maken

Rutger Hauer heeft zich intensief ingezet voor onder meer het Rode Kruis, het Aidsfonds en zijn eigen Rutger Hauer Starfish Association, een non-profitorganisatie om kinderen en zwangere vrouwen met hiv/aids te helpen. Zijn familie laat weten dat het zijn levensmissie was „om een verschil te kunnen maken in de wereld."

Hauer werd in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was vijftig jaar samen met zijn grote liefde Ineke Hauer-Ten Cate.

Schurkenrollen

In de jaren 90 kreeg Hauer steeds meer schurkenrollen in Amerikaanse B-films en -series aangeboden. „Schurken spelen gaat mij makkelijk af", bekende hij ooit in Het Parool. „Als slechterik heb je alle vrijheid om te doen wat je wilt. Ik ben niet bang de duistere kanten in mijzelf te zoeken, in tegenstelling tot veel Amerikaanse acteurs." En: „Hoe goedkoper de film is, hoe meer geld ze voor mij willen uittrekken."

George Clooney vroeg hem persoonlijk voor zijn regiedebuut Confessions of a Dangerous Mind (2003), hij speelde een sleutelrolletje in Batman Begins (2005) en hij stal de show als pedofiele kardinaal in de stripverfilming Sin City (2005). Recent nog speelde hij twee seizoenen in de vampierenserie True Blood.

De doorgaans mediaschuwe Hauer, die ondanks zijn Amerikaanse carrière jaren teruggetrokken leefde in Friesland, trad de laatste jaren opmerkelijk veel in de openbaarheid. Hij gaf zijn toestemming voor een openhartige documentaire, zette zich met de door hem opgezette Starfish Foundation in voor aidswezen, zette een filmschool op, initieerde een masterclass voor jonge talenten op het International Filmfestival Rotterdam en schreef een autobiografie.

Turks Fruit

Monique van de Ven speelde samen met Hauer in Turks Fruit (1973). In een reactie op zijn overlijden zegt de actrice niet „te kunnen bevatten” dat Hauer is overleden. Turks Fruit is nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar.

„Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven", meldt Van de Ven. „Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef."

De actrice heeft altijd „zijn liefde voor zijn vrouw Ineke, zijn compassie voor mensen, zijn nieuwsgierigheid en zijn levensdrift bewonderd. Die mooie, sterke man is nu weg. Ik ben er kapot van en ik zal hem vreselijk missen."