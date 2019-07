8x dit kun je doen in Skåne, Zuid-Zweden

Madiea G., de Nederlandse topatlete die vast zit in Duitsland, blijkt betrapt met een grote partij drugs. Dat bevestigt het Duitse Openbaar Ministerie. G. is op 18 juni met 50 kilo drugs in haar auto aangehouden net over de Duitse grens bij Elten. Ze is aangeklaagd voor drugssmokkel. Wanneer ze voor moet komen, is niet bekend.

G. werd aangehouden bij een routinecontrole van de douane. Ze zei tegen de douane dat ze op weg was naar een training in Düsseldorf en dat er sportschoenen in haar kofferbak zaten. In de dozen zat echter 50 kilo aan xtc en crystal meth. De pillen hadden een waarde van 2 miljoen euro.