61 dealers opgepakt op Tomorrowland, 17 Nederlanders

Op het Belgische festival Tomorrowland in Boom de afgelopen twee weekenden zijn 61 drugdealers gepakt, waaronder 17 Nederlanders. Dat heeft het federaal parket van Antwerpen bekendgemaakt. Een van hen was de 34-jarige actrice Imanuelle Grives.

Handel

De tientallen mensen worden verdacht van drugshandel, omdat zij meer dan een gebruikershoeveelheid drugs bij zich hadden. Van hen zijn er 55 gedagvaard voor een speciale zitting later dit jaar. Zes dealers werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid, onder wie Imanuelle Grives.

Onder de dealers waren vijf Belgen, verder allemaal buitenlanders in de leeftijd van 22 tot 46 jaar.

Gebruikershoeveelheid

460 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs, die in beslag werden genomen. Ze moesten het terrein verlaten en kregen boetes van 75 tot 150 euro. Een 'gebruikershoeveelheid' drugs is minder dan 5 gram bij softdrugs (zoals wiet en hasj), maximaal een halve gram bij harddrugs (cocaïne, speed, etc.), 1 XTC pil en minder dan 5 ml GHB.

Verschillende soorten drugs

Actrice Imanuelle Grives, bekend van onder meer Alleen Maar Nette Mensen, Vechtershart en Celblok H., zou op het festival honderd xtc-pillen en meer dan twintig gram cocaïne in haar bezit hebben gehad. De advocaat van Grives spreekt over een „zeer fout afgelopen experiment", en zegt dat de actrice zich voor een nieuwe rol aan het voorbereiden was, waarvoor ze wilde weten „hoe het is om drugs te verkopen.”

Grives verblijft nu in een Vlaamse cel, haar voorarrest is door de raadkamer in Antwerpen met een maand verlengd.