25-jarige rijdt rond met 700.000 euro

Een 59-jarige fietser is in het Duitse Dresden dinsdag om het leven gekomen doordat hij werd aangereden door een auto waar niemand in zat. Het voertuig was op de hellende weg in beweging gekomen, kort nadat de bestuurster de auto had geparkeerd en was uitgestapt.

Handrem

Het is niet duidelijk of de 42-jarige automobiliste vergeten was de handrem aan te trekken of dat deze defect was, aldus de politie tegen Duitse media. Gevolg was in elk geval dat de auto vanzelf begon te rijden.