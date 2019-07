21 militairen onderzocht om extremisme

Naar 21 militairen is de afgelopen vijf jaar een onderzoek ingesteld omdat zij mogelijk extremist zouden zijn. Het ging vooral om rechts-extremisme. Twee van hen zijn uiteindelijk ontslagen, blijkt uit stukken die de Volkskrant heeft opgevraagd.

Oneervol ontslag

Onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) leidde in 2015 tot oneervol ontslag van een reservist, blijkt uit een overzicht dat door Defensie is vrijgegeven. Die zou banden hebben met rechts-extremistische groeperingen. Vorig jaar werd een militair ontslagen die foto's van extreemrechtse uitingen op een kazerne op zijn telefoon had staan.

De MIVD constateerde veertien keer loos alarm. Van extremisme was geen sprake of er was te weinig bewijs. Het onderzoek naar een reservist die de Hitlergroet had gebracht werd afgesloten omdat die persoonlijke problemen bleek te hebben.

Niet belangrijk genoeg

Drie keer vond de MIVD de zaak niet belangrijk genoeg om er verder tijd in te steken. Tweemaal had de desbetreffende militair of inhuurkracht de krijgsmacht inmiddels verlaten en werd het onderzoek daarom afgesloten.

In het leeuwendeel van de gevallen kwam de MIVD in actie omdat de dienst extreemrechtse opvattingen of gedrag vermoedde. Een enkele keer ging het om links- of moslim-extremisme.