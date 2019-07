16 kinderen op boerderij in Leusden onwel door hitte

Ook in Duitsland is donderdag een hitterecord gesneuveld. In de plaats Lingen, net over de grens bij Twente, steeg het kwik naar 42,6 graden, meldt de Duitse weerdienst DWD. Dit is de eerste keer sinds het begin van temperatuurmetingen in Duitsland dat de 42-gradengrens is gepasseerd.

„In de lijst van de 10 heetste plaatsen in Duitsland staan er vier met meer dan 41 graden", zegt de woordvoerder van DWD. Het oude record stond op naam van de plaats Kitzingen in Beieren. Daar was het vier jaar geleden 40,3 graden.

Enkele steden boven record