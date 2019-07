1438 mensen dansen salsa op stationsplein Rotterdam

Bij tropische temperaturen horen natuurlijk een tropische danspasjes. Zaterdagmiddag meldden zich 1438 dansers om mee te doen aan de grootste massasalsadanssessie ooit.

Het evenement werd georganiseerd door de NS en Rotterdam Unlimited, zij blikken tevreden terug op de hoge opkomst en de fijne sfeer.

Geen officieel record

De deelnemers kregen een polsbandje zodat de organisatie kon bijhouden hoeveel mensen er meededen. Uiteindelijk kwam dit aantal op een indrukwekkende 1438 uit. Het is niet bekend of er ook enthousiastelingen zonder bandje stiekem hebben gedanst of dat zich spontaan voorbijgangers bij het massale dansgezelschap hebben gevoegd.

Het wereldrecord salsadansen werd twee maanden geleden gehaald, toen op Tenerife 1291 mensen samen de rueda de casino dansten.Hoewel in Rotterdam volgens de organisatoren dit record verbroken is, telt de uitslag toch niet voor het Guinness Book of Records.

Om hierin vermeld te worden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar onder meer aan de eis dat het Stationsplein afgesloten moest worden, kon niet worden voldaan, zei een woordvoerster. Vooraf hadden ruim 3000 mensen via Facebook toegezegd mee te doen.

Officieel record of niet, de sfeer zat er prima in en het zomercarnaval is na de dans op het stationsplein officieel losgebarsten.