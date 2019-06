Zorgen over opmars tropische terrorteek

Vlak over de Duitse grens is een enorme teek aangetroffen. Het gaat om de zogenaamde hyalomma-teek, een engerd die drie keer zo groot kan worden als de normale teek en nog engere ziektes met zich mee kan dragen. Dat baart de wetenschappers zorgen.

Op een paard werd het eerste exemplaar gespot, later vonden onderzoekers van de Duitse universiteit Hohenheim er nog minstens vijf. Dat de hyalomma werd gevonden is op zich niet opmerkelijk, trekvogels nemen de superteek wel vaker mee vanuit tropische oorden. De onderzoekers stelden alleen bij deze exemplaren vast dat ze in Duitsland hebben overwinterd. Precies dat baart hen zorgen, als de parasieten hier in de winter kunnen overleven is de kans namelijk groot dat zij zich verder over de regio verspreiden.

Terrorteek

De hyalomma is volgens bioloog en tekendeskundige Fedor Gassner totaal anders dan de ‘schapenteek’ die we hier vooral kennen, overigens de enige manier waarop mensen de ziekte van Lyme kunnen krijgen. Gassner: „Kort door de bocht heeft deze terrorteek ogen, kan hij rennen en mogelijk een erg enge ziekte overdragen: de Krim-Kongo-koorts, een virale ziekte vergelijkbaar met Ebola. Een man in Spanje was hier al mee besmet, die stak vervolgens zijn behandelend personeel aan in het ziekenhuis.”

De schapenteek is nagenoeg blind en traag. Hij oriënteert zich met geur en ruikt met zijn poten. Die zit op een grasspriet of in de lage begroeiing in een hinderlaag te wachten tot je tegen hem aanloopt. Deze ‘nieuwe’ teek is een jager, hij is een stuk groter en kan je zien. Met zijn oogjes en lange poten kan de parasiet een potentiële gastheer achterna zitten, als je langzaam wandelt kan hij je bijhouden en dat houdt hij wel honderd meter vol.

Klimaatverandering

De hyalomma kennen we vooral vanuit Noord-Afrika en Azië. Omdat het weer hier doorgaans niet zo lekker is kon hij zich moeilijk vestigen. Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit Wageningen is het geen reden voor paniek, maar moeten we er vooral lering uit trekken.

Dit heeft alles te maken met klimaatverandering. Van Vliet: „De kans dat je de teek tegenkomt is nihil in ons land. Het wordt warmer, dus komen er meer enge beestjes onze kant op. Denk aan de dermacentor-teek, de tijgermug en de eikenprocessierups. Dat is al dertig jaar gaande, maar we krijgen het niet onder controle. Los van deze nieuwe beestjes is het vooral belangrijk dat we ons op teken controleren, want zelfs dat wordt door de meesten verzaakt.”