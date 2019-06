Zeven stempels binnen, over de helft!

De tweede dag van de Elfstedenzwemtocht zit er bijna op voor Maarten van der Weijden en tot nu toe verloopt alles soepel. Hij zwemt zelfs zo snel dat hij bijna twee uur eerder dan gepland (rond 23.10 uur) aankwam in de laatste stad van vandaag: Bolsward. Na flink wat kilometers gezwommen te hebben gaat de Olympiër verder naar Harlingen. Hij is nu ook qua kilometers - en niet alleen qua stempels - over de helft.

Twee uur voor op schema

Al vroeg op de dag werd duidelijk dat Van der Weijden snel zwom, zo snel zelfs dat hij om 11.00 uur al een halfuur tot drie kwartier voor op schema lag. Hij zwemt rond de 3 kilometer per uur, op sommige plekken zelfs 4 kilometer per uur. En jahoor: Stavoren bereikte hij, om 12.40 uur, een uur eerder dan gepland. Dat is op zich positief, maar er ontstonden ook een paar problemen door. Sommige meezwemmers verschenen bijvoorbeeld te laat aan de start in Stavoren.

Toen Maarten rond 19.15 uur zijn zesde stempel in ontvangst nam, zat hij qua stempels over de helft. Wat betreft kilometers was dat een ander verhaal, want hij had er toen 85 achter de rug en dus nog zo'n 110 te gaan. Inmiddels heeft hij ook qua kilometers meer dan de helft gehad.

Gat in zijn pak

Rond het middaguur begon het sommige toeschouwers op te vallen dat Maarten meerdere gaten in zijn pak leek te hebben. Er zat tape over zijn linkerschouder en er was inderdaad sprake van een paar lichte schuurplekken. Gelukkig zijn er genoeg extra pakken mee, dus het is geen ramp. Rond 19.15 was er een kleine reparatie aan het wetsuit nodig, waardoor Van der Weijden een kleine vertraging opliep.

Familietijd

Ondanks de monstertocht waar Van der Weijden op dit moment mee bezig is, heeft hij ook nog even tijd voor zijn familie. Zijn twee dochtertjes stonden hun vader langs de kant aan te moedigen en gaven hem een kus. Dat leverde vertederende beelden op.

Nog vier steden te gaan

Met zeven stempels op zak zwemt Maarten dapper door, op weg naar de finish in Leeuwarden. Eerst komt hij nog langs Harlingen (gepland zondag 10.20 uur), Franeker (zondag 13.40 uur) en Dokkum (maandag 10.20 uur). Uiteindelijk, als alles zo soepel blijft verlopen, komt de zwemmen maandagavond om 19.30 uur aan in Leeuwarden.