Woedende Sunny Bergman kraakt Arnon Grunberg af

Documentairemaakster Sunny Bergman heeft geen goed woord over voor hoe schrijver Arnon Grunberg is omgegaan met haar vriendin Roos van Ees. Via Facebook laat zij haar licht schijnen op de relatie tussen de twee, zo pikte de Telegraaf op.

Van Ees en Grunberg hebben een tijd lang een relatie gehad, maar volgens Bergman stond deze vooral in het teken van intimidatie en zou de schrijver zijn ex zelfs hebben gedwongen om abortus te plegen. Voor de rubriek 'seksmails' van de Volkskrant zocht Grunberg contact met Bergman. Ze zat hier niet bepaald op te wachten en toen haar brief door de ontvangende partij werd geweigerd, klapte ze via Facebook uit de school.

Laaiende longread

De documentairemaakster die bekend is van films als Wit is ook een Kleur, waarin ze institutioneel racisme aan de kaak stelt, en Sletvrees waarin ze de verschillen benadrukt tussen mannen en vrouwen met veel bedpartners meent dat haar goede vriendin jarenlang door de auteur is misbruikt als inspiratiebron voor zijn verhalen waarin er voor echte liefde weinig ruimte was.

Directe aanleiding van deze zeer uitgebreide en laaiende longread was een verzoek van Grunberg aan Bergman van een poos geleden. Hij vroeg haar om een bijdrage aan zijn verhalenserie over zijn recente breuk en seks in de Volkskrant. Ook zijn ex Roos vertolkte hierin een belangrijke rol, zij mocht van haar vorige vriend het slotwood doen. Bergman was op haar beurt verrast met het verzoek en bekende in de reactie dat ze maar een hekel aan de prijswinnende auteur had omdat er een hoop leed achter deze 'rauwe' verhalen schuilging die met fictie weinig te maken zouden hebben.

Voor haar bijdrage zou Grunberg haar trakteren op een etentje maar ook met dit aanbod werd de vloer aangeveegd. Bergman meent dat ze gewoon een honorarium verdient en dat zo'n etentje waardoor hij als 'weldoener kan fungeren' ongepast is. Toch besloot ze om een mail voor de reeks in te sturen. En hoewel Bergman van de romanschrijver een carte blanche kreeg om te 'schrijven wat ze wilde', werd deze na ontvangst toch niet echt in dank afgenomen. Steker nog; hij werd geweigerd. 'Onaangenaam' en 'niet publicabel', zo luidde de respons.

Arnon,

Het verhaal dat door Grunberg als onaangenaam en niet publicabel werd geclassificeerd werd op Facebook gedeeld. In het bericht schetst ze een inktzwart beeld van de verhouding. Van Ees was 19 toen vier jaar terug een relatie kreeg met de schrijver die in 2011 zijn 44ste verjaardag vierde. De in de VS woonachtige romanschrijver zou geen kinderen willen en zijn ex gedwongen hebben om abortus te laten plegen en haar zelfs een keer aan haar haren door een hotellobby getrokken hebben. Huilend zocht Van Ees soms contact met haar vriendin Bergman die het allemaal jarenlang zou moeten hebben aanhoren.

Het feit dat Grunberg relaties aangaat met vrouwen die veel jonger zijn, komt volgens Bergman omdat hij vrouwen ziet als een soort van gebruiksvoorwerp die na een paar jaar weer ingewisseld kunnen worden door een nieuwer model. Ze bekritiseert zijn onvermogen om diepere relaties aan te gaan en is volgens de filmmaakster niet in staat om 'waarachtige verbindingen' aan te gaan. Grunberg zou emotionele chantage toepassen en misbruik maken van zijn status als schrijver en zijn privilege als man. Bovendien zou monogamie hem slecht afgaan en onderschrijft zijn gedrag een maatschappelijk probleem over hoe machtige mannen tegen vrouwen aankijken.

In dit verhaal komt maar een klein deel van het relaas aan bod, hieronder is de volledige versie te lezen. De Telegraaf heeft gepoogd om Grunberg op de aantijgingen te laten reageren, maar een woordvoerder heeft laten weten hier niet op in te willen gaan. Ook de sexmail van Van Ees' kant van het verhaal werd door Bergman op Facebook gedeeld. Zodat ook mensen zonder Blendletegoed of Volkskrantabonnement konden lezen hoe de vork in de steel zat.