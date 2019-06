Werknemers zijn (zeer) tevreden over bedrijfsarts

In het Gelderse Hupsel werd gistermiddag een temperatuur gemeten van maar liefst 34.2 graden, het hoogste ooit gemeten op 25 juni. Helaas moesten de meeste mensen gewoon werken, ook in de volle zon. En dat is niet voor iedereen een pretje.

Kokend asfalt

Jij dacht dat het op jouw kantoor warm was? Alles is relatief: op een zonovergoten kruising aan de Biltstraat in Utrecht wordt door een man of vijftien in feloranje tuinbroeken noeste arbeid verricht. Voor hen komt de hitte niet alleen van boven, maar ook van onderen. Asfalt storten met deze temperaturen, ga er maar aan staan. Met een graad of 160 wordt het vloeibare gesteente laag voor laag aangebracht. Afzien? „Mensen moeten niet zo zeuren, je mag blij zijn dat je werkt hebt”, lacht Roy Mertens (27). „Dat was drie jaar geleden wel anders!” Hij verricht als zzp’er sinds een paar jaar grondwerk en kan duidelijk niet zo zitten met de warmte. De gezamenlijke Dixi in de volle zon blijkt een groter probleem. „Warmte en pis, dan weet je het wel hè… Kijk eens hoe veel mannen hier aan het werk zijn, die gaan daar allemaal op.”