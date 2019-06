Wereldleiders luisteren naar koningin Máxima

Je kent vast wel: beelden van suave gasten (en dames) die supernonchalant door de lucht vliegen met hun wakeboard. Juist, zo soepel ging het bij ondergetekende dus absoluut niet. Het goede nieuws dat we leerden: er is hoop! En de weg ernaartoe is ontzettend leuk.

Hijgend ploffen we neer op de drijvende vlonder aan de achterkant van het meer. Het suist nog na in de oren; dat was een beste klap op het water. Kicken was het wel, dus de adrenaline heeft toch de overhand. Een breed lachende jongen komt op ons afgevaren in de pick-upboot. „Je werkt met checkpoints, of niet!?” Hij heeft een punt, we komen steeds een paal verder. „Pak wat meer de buitenbocht en stuur eerder in de volgende keer”, geeft hij als tip terwijl hij gas geeft richting de volgende vlonder, om een ander gevallen fanatiekeling op te pikken.