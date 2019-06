Wateroverlast en stormschade door noodweer

De dochter van de Amerikaanse president Donald Trump had woensdag lovende woorden voor koningin Maximá. „Zij is een ongelofelijke leider op het gebied van toegang tot financiële middelen. Zij stopt haar hart en haar energie in dit onderwerp. Over de hele wereld praat ze hierover, lang voordat anderen dat deden. We zijn haar erg dankbaar'', zei Ivanka Trump woensdag bij de afsluiting van de ondernemerstop GES in Den Haag.

Arme mensen

Máxima is 'speciaal pleitbezorger' van de VN-chef. Ze zet zich ervoor in dat arme mensen toegang krijgen tot de financiële wereld, zodat ze bijvoorbeeld gemakkelijker aan leningen komen om een bedrijf op te zetten. Bij de opening van de GES dinsdag had Máxima een lans gebroken voor vrouwelijke ondernemers, en bij de sluiting woensdag deed Ivanka Trump dat ook.