Warmterecord in Nederland, branden in Zuid-Frankrijk

Zaterdag 29 juni 2019 gaat de recordboeken in als officieel de warmste 29 juni ooit gemeten. Om 18.20 uur tikte de thermometer in De Bilt 31,1 graden aan. Het vorige record stamt uit 1957, toen noteerde het station in De Bilt 31 graden, aldus MeteoGroup Weernieuws en Weeronline. Het is alweer het zevende warmterecord voor De Bilt dit jaar, waarvan vier in februari vielen en twee eerder deze maand.

In het hele land is het volop tropisch, alleen rondom Vlissingen en nabij de Waddenzee en het IJsselmeer is de 30 graden net niet gehaald. De hoogste temperatuur is tot dusver gemeten in Limburg met zowel in Maastricht en Arcen 33,7 graden. Met deze temperaturen is het flink warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld komt de temperatuur uit op 19 tot 23 graden.

Hectares in de as gelegd

En hitte geldt niet alleen voor Nederland. Natuurbranden hebben in het zuiden van Frankrijk verscheidene huizen en honderden hectares land in de as gelegd. De vuurzee is onder meer te wijten aan de droogte en ongekend hoge temperaturen. Vooral het departement Gard werd getroffen. Tien gebouwen gingen er in vlammen op, een aantal werd compleet verwoest.

In het stadje Gallargues-le-Montueux werd vrijdag de hoogste temperatuur ooit gemeten in Frankrijk: 45,9 graden. Ongeveer 30 kilometer verderop brandde volgens de zender France Bleu zaterdag een terrein van 250 hectare af. Zo'n 700 brandweerlieden werden ingezet, vijftien van hen liepen een zonnesteek op. Ook een zestal politieagenten trof dat lot.

Gearresteerd

Volgens de Franse media werd in de gemeente Quissac een man gearresteerd wegens brandstichting. Hij zou een bekende zijn van de politie en eerder hebben toegeslagen. De onder-prefect van Gard zei tegen Franceinfo dat de verdachte naar een psychiatrische inrichting is gebracht.

In de Vaucluse kwam een fietser om het leven door de extreme hitte. Hij werd onwel tijdens een bergrit en overleed later in een ziekenhuis. Ook in Italië, Spanje en Duitsland hebben de zinderende weersomstandigheden dodelijke slachtoffers gemaakt.