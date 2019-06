Warmste 25 juni ooit: Godsgeschenk of horrorhitte?

In het Gelderse Hupsel werd gistermiddag een temperatuur gemeten van maar liefst 34.2 graden, het hoogste ooit gemeten op 25 juni. Helaas moesten de meeste mensen gewoon werken, ook in de volle zon. En dat is niet voor iedereen een pretje.

Kokend asfalt

Jij dacht dat het op jouw kantoor warm was? Alles is relatief: op een zonovergoten kruising aan de Biltstraat in Utrecht wordt door een man of vijftien in feloranje tuinbroeken noeste arbeid verricht. Voor hen komt de hitte niet alleen van boven, maar ook van onderen. Asfalt storten met deze temperaturen, ga er maar aan staan. Met een graad of 160 wordt het vloeibare gesteente laag voor laag aangebracht. Afzien? „Mensen moeten niet zo zeuren, je mag blij zijn dat je werkt hebt”, lacht Roy Mertens (27). „Dat was drie jaar geleden wel anders!” Hij verricht als zzp’er sinds een paar jaar grondwerk en kan duidelijk niet zo zitten met de warmte. De gezamenlijke Dixi in de volle zon blijkt een groter probleem. „Warmte en pis, dan weet je het wel hè… Kijk eens hoe veel mannen hier aan het werk zijn, die gaan daar allemaal op.”

Grondwerker Roy Mertens: „Mensen moeten niet zo zeuren, je mag blij zijn dat je werk hebt. Dat was drie jaar geleden wel anders.”

Vriezers op 150 procent

Even verderop wenst Jorick Prins (26) aan de lopende band klanten een zonnige middag vanuit zijn mobiele ijskraam, „maar dat moet wel goed komen!” Heerlijk weer is het volgens de ijscoman, maar wel een uitdaging. Zo moeten de vriezers op 150 procent draaien en probeert hij met een ventilator de overtollige warmte uit de bus te drijven. Je zou voor hem topdrukte verwachten op een dag als deze, dat blijkt toch wel mee te vallen. Het is redelijk rustig in de stad. „Het is natuurlijk dinsdagmiddag, dus veel mensen zullen aan het werk zijn. Anderen zijn waarschijnlijk aan het schuilen voor de warmte, we zijn hier in Nederland toch niet op deze temperaturen ingesteld.”

Bevangen door de hitte

Op verschillende plekken in het land heeft men last van de felle zon. Zo werden twee militairen bevangen door de hitte tijdens een vijfkamp op de militaire kazerne in Oirschot. In de afgelopen dagen was door het gezondheidscentrum van de kazerne besloten dat het evenement kon doorgaan, mits vervroegd en voorzien van extra waterpunten. Nadat de twee militairen een hittestuwing opliepen tijdens een veldloop van acht kilometer, werden zij ter controle naar het ziekenhuis overgebracht en werd de rest van de vijfkamp afgelast.

In Rotterdam worden bruggen natgespoten om uitzetten van het staal te voorkomen. Foto: ANP

Bruggen blussen in Rotterdam

In Amsterdam konden bruggen tot gisteravond laat niet open vanwege de warmte. Dat betekende dat grote boten, waarvoor de brug open moet, niet verder konden varen. Verkeer kon nog wel gewoon over de brug, meldde de gemeente Amsterdam.

Door het intensieve gebruik buigen de constructies van de beweegbare bruggen op de oevers centimeters naar elkaar toe en is er minder ruimte voor de brugkleppen. Als het boven de 25 graden is, zetten de metalen kleppen uit. Die kunnen komen vast te zitten, waardoor de bruggen niet meer open of dicht kunnen.

Op verschillende plekken in Nederland regent het koude douches. Zo worden in Rotterdam verschillende bruggen natgespoten om te voorkomen dat het metaal uitzet en de bruggen gaan klemmen.

Olifanten in diergaarde Blijdorp genieten van een verkoelende douche

Olifantendouche in Blijdorp

Ook in Diergaarde Blijdorp is men met brandslangen in de weer. Veel bewoners van de dierentuin zijn (sub)tropische dieren die prima tegen de warmte kunnen. De olifanten krijgen twee keer per dag een verkoelende douche.

Record

Het warmterecord van 25 juni kwam eerder uit 1976. Toen werd er 34 graden gemeten in Volkel, maar dat is nu dus verbroken. Normaal gesproken is het gemiddeld 20 tot 22 graden in deze tijd van het jaar