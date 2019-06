Vrouw bestrijdt mieren met spiritus en dat gaat mis

Over haar hele lichaam heeft Angela Harberts uit Enkhuizen rode bultjes. „Overal jeukt het. Op mijn armen, benen, in mijn nek en op mijn buik. Het geeft een ontzettend brandend gevoel.” Habets was op een vakantiepark in het Overijsselse Holten en dacht in eerste instantie dat het om vlooienbeten ging. „Een vakantieganger waarschuwde ons dat er overal eikenprocessierupsen in de bomen van het park zitten.”

Harberts is niet de enige die op dit moment met rode bultjes op haar lijf rondloopt. Het aantal eikenprocessierupsen is het afgelopen jaar verdriedubbeld, blijkt uit een telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het centrum heeft zo’n 20.000 bomen in Brabant, Gelderland, Noord-Limburg en Amsterdam onder de loep genomen. De telling is representatief voor heel Nederland.

Brandharen