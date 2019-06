Vrijdagmiddag code geel voor het hele land

Het Openbaar Ministerie wil dat een 19-jarige Rotterdammer wordt veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens een gewelddadige verkrachting op straat van een 20-jarige vrouw. Ook had hij haar bijna gewurgd, met zijn opgerolde t-shirt. De aanklaagster gaat uit van opzet en voorbedachte rade en dus poging tot moord, bleek donderdag voor de rechtbank in Rotterdam. Het slachtoffer, een studente uit Indonesië, raakte levensgevaarlijk gewond.

Boos en veel stress

Verdachte Gerson F. heeft de aanval bekend. Hij zei dat hij de vrouw niet wilde doden, maar haar alleen veel pijn wilde doen, omdat hij erg boos was en veel stress had. Iemand pijn doen is een manier voor hem om te ontladen, zei hij. F. vertelde dat hij niet wist wat hij precies had gedaan, omdat hij er „niet bij was''. Zulke woedeaanvallen had hij ook bij zijn vriendin. Met haar had hij sm-seks, waarbij hij haar ook 'wurgde' en bewusteloos sloeg en soms over de afgesproken grenzen ging.