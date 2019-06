Vreemd 'zwart gat' verschijnt boven Londen

Bewoners van de Britse hoofdstad Londen keken dinsdag vreemd op na een bizarre verschijning. Het was niet The Donald die de wenkbrauwen van de stadsbewoners deed fronsen, maar rare zwarte gaten in de lucht boven de stad.

Ook Londen heeft te maken gehad met flink warme temperaturen. Dinsdagochtend rond half negen waren die temperaturen echter gedaald en verschenen er vreemde wolkenformaties. In de wolken waren enorme 'deuken' te zien, die door Londenaren werden beschreven als 'de topjes van een meringue', het zoete gerechtje gemaakt van suiker en opgeklopt eiwit. Iemand anders beschrijft de wolken als 'een eng zwart gat'.

Geen buitenaardse invasie

We hoeven ons gelukkig geen zorgen te maken om een extreem grote hoeveelheid zwaartekracht vlakbij onze planeet, een invasie via een herrezen Death Star of scenario's waar alleen Doctor Who ons bij kan redden. De Britse meteorologische dienst Met Office vertelt aan The Standard dat het gaat om Asperitas wolken.

In Nederland noemen we het ook wel een bubbelwolk. Deze bijzondere wolkenformatie lijkt op een ruw berglandschap of het onderaanzicht van de zee-oppervlakte. Vooral in Amerika komen de wolken veel voor, meestal na een fikse onweersbui. Volgens de Met Office is het een zeldzame wolkenformatie.

Praten over het weer

Mocht je in de veronderstelling zijn dat alleen Nederlanders graag over het weer praten, dan klopt dat niet helemaal. De Londenaren hebben dinsdag gretig beelden gedeeld van de bijzondere wolken.