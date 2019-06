Voor het eerst wolvenwelpen gespot op de Veluwe

Woensdag meldt de provincie Gelderland dat er jonge wolven zijn gespot op de Veluwe. Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in Nederland en daarmee ook de eerste keer in twee eeuwen dat er in Nederland wolven in het wild zijn geboren.

De jonge wolven zijn gefilmd in het noordelijke deel van de Veluwe. Te zien zijn drie welpen die de natuur aan het verkennen zijn. Volgens nu.nl zijn er aanwijzingen dat het om vijf jonge wolven gaat.

De plek blijft onbekend

Er werd overigens al rekening gehouden met het bestaan van wolvenwelpen, aangezien de ouders van de welpen al sinds februari bij elkaar gezien werden. De kans dat de twee jonge wolven hadden gekregen was daarom aanwezig, maar het bewijs daarvoor ontbrak nog.

Om te voorkomen dat mensen opzoek gaan naar de welpen wordt de plek waar de video werd opgenomen niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk in welke mate de wolf zich verder zal gaan vestigen. Hoewel het vrouwtje wel al officieel gevestigd is in ons land - daarvan is pas sprake als de wolf zes maanden achtereen in hetzelfde gebied verblijft - is dat bij het mannetje nog niet het geval.

Zorgen

Als de terugkeer zonder tegenslagen verloopt zou het volgens de organisatie Natuurmonumenten kunnen dat er over tien jaar meerdere roedels in Nederland leven. Hoewel de organisatie zegt het een verrijking voor de Nederlandse natuur te vinden, zegt zij ook te begrijpen dat niet iedereen daar enthousiast over is.

Zo maken onder andere schapen- en veehouders zich zorgen. Volgens deskundigen is dat niet nodig omdat wolven in een natuurgebied voornamelijk jagen op wild. De provincie Gelderland heeft inmiddels een wolvencommissie ingesteld met dierenhouders en natuurbeheerders, waarin nagedacht gaat worden over maatregelen en een preventieplan.