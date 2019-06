Volkszanger zet zich in voor laaggeletterden

Het internationale Joint Investigation Team (JIT) komt woensdag met de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. In het congrescentrum NBC in Nieuwegein worden 's ochtends in beslotenheid eerst de nabestaanden van de 298 omgekomen inzittenden van de vlucht van Malaysia Airlines op de hoogte gesteld. Daarna volgt een openbare presentatie voor onder meer de binnen- en buitenlandse pers.

Russische leger

Het JIT, het internationale onderzoeksteam van politie en justitie dat de ramp onderzoekt, meldde vorig jaar tijdens een persconferentie dat „onomstotelijk" vaststaat dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten, is afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. De raket was in het bezit van de 53e luchtafweerraketbrigade van het Russische leger in Koersk. Ook de namen van de hoofdverdachten zouden bekend zijn bij het onderzoeksteam.