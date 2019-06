VIDEO: zo ziet een rit in Walibi's Untamed eruit!

De rollercoasterfreaks kijken er al een poosje reikhalzend naar uit en 1 juli is het zover. Dan gaat namelijk de nieuwe - oude - achtbaan die luistert naar de naam Untamed open in attractiepark Walibi Holland.

En om alvast in de stemming te komen, publiceerde het park dinsdagavond met een officiële 'onride'-video. Wat? Simpel; hoe beleef je deze 'hybride' achtbaan vanuit het perspectief van het voorste treintje! Tip; zet voor de beste ervaring de resolutie zo hoog mogelijk met het tandwieltje rechtsonder.

RMC: Amerikaanse adrenaline

De Untamed is een behoorlijk bijzonder bouwwerk, als fundament voor de nieuwe achtbaan is namelijk het skelet van de oude Robin Hood gebruikt die enige tijd geleden met 'pensioen' is gestuurd. De Untamed bereikt een maximumsnelheid van 92 kilometer per uur en is 36,5 meter hoog. Tom van het Bolscher (19) is lyrisch over de Untamed. „Fantastisch!," zo laat hij weten.

Maar waarom zijn de rollercoasterjunkies zo enthousiast. „Het is de eerste hybride achtbaan van Rocky Mountains Constructions (RMC) in Europa en de eerste van deze fabrikant in Nederland, andere huzarenstukjes van RMC zijn Wildfire in Zweden en Outlaw Run in de VS," somt hij op.

„Wat deze bouwer zo bijzonder maakt, is dat ze houten achtbanen zo ombouwen dat er inversies (loopings red.) mogelijk zijn. Door hout en metaal te combineren wordt dit mogelijk gemaakt. Houten banen zijn vaak beperkt in hun mogelijkheden en een beetje saai, die kunnen niet over de kop, missen snelheid en zitten oncomfortabel," zo legt de achtbaanfanaat uit.

Deze achtbaan gaat voor zoveel mogelijk airtime /Laurens van Heerde, Wikimedia Commons

Airtime en inversies

Van het Bolscher wordt vooral blij van de nieuwe elementen in de achtbaanrit die ongeveer anderhalve minuut duurt. „De untamed heeft een uiterst lange 'airtime' (perceptie van gewichtloosheid red.) dit begint al na de eerste drop. Ook daarna voel je het in de bochten en wanneer hij over de kop gaat natuurlijk. Vooral de 270 graden-inversie in het midden is geweldig. Je wordt dan niet alleen naar boven geslingerd, maar ook tegelijk naar links. Een uniek gevoel!"

Bij de officiële opening zal Van het Bolscher waarschijnlijk niet zijn, hoewel hij zich erg verheugt op een ritje in de Untamed staan de verwachte lange wachtrijen op 1 juli hem behoorlijk tegen. Daarna zal hij snel eens langswippen in Biddinghuizen.