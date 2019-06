Verslaafd aan goedkope Chinese spulletjes

De VVD vindt dat pakketjes uit China veel te goedkoop naar Nederland worden verstuurd. VVD-Kamerlid Weverling vindt het oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers dat producten uit dat land zo goedkoop zijn. De partij hoopt hiermee staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wakker te schudden.

Marjan Heemskerk, accountant en YouTuber onder de naam ‘The Happy Financial’, was eigenlijk best wel verslaafd aan het bestellen van goedkope spulletjes via de Chinese site AliExpress. „Ja het was wel echt een verslaving", vertelt ze. „Er staat daar zoveel online en zeker als je de app op je telefoon hebt is het ‘oh even snel kijken wat ze hebben’. Vervolgens krijg je automatisch suggesties van producten die je ook kan aanschaffen en zo blijf je doorgaan.”

Verlanglijstje

Voor ze het wist glipte het ene na het andere goedkope product haar fictieve winkelmandje in. „Ik zei tegen mezelf ‘zet het eerst op je verlanglijstje en kijk dan op een later moment of je het echt nodig hebt’, zodat ik het niet meteen zou bestellen. Dat is een leuk idee, maar werkt in de praktijk niet. Je bezwijkt toch. Het probleem is dat alles zeventig cent is of dan weer tachtig cent, voor tien euro heb je ontzettend veel spulletjes.”

Om de verzendkosten hoeft ze het ook niet te laten. „Sommige aanbieders hebben free shipping en zelfs als de verzendkosten iets van een euro zijn, is het product alsnog goedkoper dan in Nederland.”

Keerzijde

Heemskerk weet ondertussen wel dat er een keerzijde zit aan het eindeloos bestellen van goedkope prullaria: „Soms is de kwaliteit minder, ondanks dat je hetzelfde merk besteld. Dan krijg je de b-kwaliteit, dat weet je niet van tevoren. Soms komen spullen ook helemaal niet aan of stuk voor stuk. Als je bijvoorbeeld drie pennen besteld bij drie verschillende leveranciers, krijg je drie verschillende pakketjes binnen.”

En die pakketjes zijn dan allemaal verpakt, door de douane geweest en naar Nederland gevlogen of gevaren. „Dat ging me tegenstaan. Het is zo extreem milieu-onvriendelijk. Ik ben nu twee of drie euro aan het besparen, maar al die spullen moeten verpakt worden en hierheen gestuurd.”

App verwijderen

De verslaving werd door die realisatie direct minder. „Ik heb m’n fases. Momenteel heb ik de app van mijn telefoon verwijderd, dat was voor mij eigenlijk de enige manier om er echt mee te stoppen. Het wordt me daar te makkelijk gemaakt, je creditcard gegevens worden onthouden en dan heb je letterlijk met twee klikjes van alles besteld.”

Dat de VVD de goedkope Chinese pakketjes oneerlijke concurrentie vindt voor Nederlandse ondernemers snapt Heemskerk wel. „Het slaat ook gewoon nergens op dat ik voor zeventig cent iets kan kopen zonder verzendkosten. Hier betaal je voor hetzelfde product een euro of vier. Ik vraag me af hoe de leveranciers het daar doen. Dat kan gewoon niet goed zijn, hoe produceren ze dat, hoe verpakken ze dat?! Het is altijd een beetje dubieus. Aan de andere kant denk ik soms dat op de producten die we hier kopen enorme marges zitten, soms gaat een artikel wel acht keer over de kop voor je het in je handen hebt.”

Modern

Winkels als AliExpress zijn niet echt meer weg te denken uit het moderne ‘shop-landschap’. „Het is gewoon de huidige ontwikkeling. Misschien moeten de winkels hier er iets mee doen en bedenken wat zij extra kunnen bieden. Denk aan klantbeleving, service en kwaliteit, dat heb je bij AliExpress helemaal niet.”

Vanuit haar achtergrond als accountant heeft Heemskerk nog een noot voor alle anderen die ook maar al te graag de goedkope Chinese sites afspeuren: „Meestal zijn de spullen een stuk goedkoper, dus dat is mooi, maar vraag je altijd af of je het echt nodig hebt. Als je het toch al wilde kopen en het op zo’n site goedkoper is, is het heus niet verkeerd om daar iets te bestellen, maar pas op voor de verslaving.”

Geheime afspraken

Volgens VVD’er Weverling zijn in sommige gevallen alleen de verzendkosten al hoger dan de prijs die de consument betaalt. Hij denkt dat PostNL met de Chinezen afspraken heeft gemaakt over lage tarieven, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de partij profiteert China nog steeds van de status van ontwikkelingsland bij de Wereldhandelsorganisatie, terwijl het een economische grootmacht is.

Eerder antwoordde staatssecretaris Keijzer op Kamervragen over de extreem lage verzendkosten dat de contracten tussen postvervoerders en verzenders niet openbaar zijn. „Het kan zijn dat een webshop een bepaalde verkoopstrategie hanteert waarbij de verzendkosten voor de consument laag worden gehouden, maar de postvervoerder wel meer vergoed krijgt."

Zij zei ook dat geen appels met peren vergeleken moeten worden en dat allerlei factoren een rol spelen bij de hoogte van het tarief. „In geval van het goedkoopste tarief wordt het product meestal per boot verzonden en kan de levering tot negentig dagen duren.”