Verboden Gay Pride in Istanbul door politie afgekapt

Al voor het vijfde jaar op rij wordt de Gay Pride-optocht in Istanbul verboden, toch was er een grote groep mensen die het verbod naast zich neerlegden en de straat opgingen. De Turkse politie heeft zondag traangas gebruikt tegen hen, zo schrijven buitenlandse media.

Al sinds 2003 wordt de Gay Pride in Istanbul georganiseerd, maar het evenement wordt steeds afgelast. Bij de vorige editie, in 2014, kwamen tienduizenden mensen opdagen.

Verboden

Het was zeker geen magere opkomst: wel duizenden mensen kwamen in de buurt van het Taksimplein samen, daar zou de optocht oorspronkelijk plaatsvinden. De gouverneur had de Gay Pride verboden, maar de autoriteiten hadden nog wel een bijeenkomst toegelaten in een naburige straat waar organisator Istanbul LGBT+ Pride Week het woord nam.

Om de massa bij het Taksimplein uit elkaar te drijven, gebruikte de politie traangas. De menigte riep dingen als „allemaal tezamen tegen het fascisme” en „we zullen niet zwijgen”.

Openbare orde

„Het is een tevergeefse poging om een groep die volgens het gouvernoraat ‘op sociaal vlak weerzinwekkend’ is, uit het straatbeeld te bannen”, aldus Mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie klaagde vrijdag nog het verbod op de optocht aan. Volgens de gouverneur is het verbod nodig om de openbare orde te bewaren. In de provincies Izmir en Antalya werden ook alle Pride-bijeenkomsten verboden.

Juist in andere districten, die door de oppositie bestuurd worden, hebben berichten gedeeld op sociale media waarin ze hun steun voor de LGBTQ-gemeenschap duidelijk maken. Dit deden onder meer Kadikoy in Istanbul en Datca in het zuidwesten van het land. De gemeenschap krijgt het in Turkije, waar homoseksualiteit wel legaal is, vaak zwaar te verduren.