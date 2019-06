Veel meer meisjes in NL lopen risico op besnijdenis

Meer meisjes dan gedacht in Nederland lopen risico besneden te worden, de komende twintig jaar totaal 4190 meisjes. Ook het aantal vrouwen dat al besneden is, is hoger. Bijna 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden.

Dat is gebleken uit onderzoek naar vrouwelijke genitale verminking (VGV) door kenniscentrum Pharos en het Erasmus Medisch Centrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ongeveer 82 procent van de besneden vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak.

Lagere cijfers

Een onderzoek in 2013 leverde lagere cijfers op. Dat kwam uit op circa 30.000 besneden vrouwen en per jaar 40 tot 50 meisjes die het risico liepen om besneden te worden. Volgens het ministerie zijn beide onderzoeken echter niet te vergelijken, omdat het onderzoek sindsdien is verbeterd.

Verboden

Alle vormen van vrouwelijke genitale verminking zijn verboden in ons land. Er is een zerotolerancebeleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking. Volgens het onderzoek wordt het risico op een besnijdenis 'reëel' als een meisje een bezoek brengt aan het land van herkomst.

„Deze uitkomsten onderstrepen het belang van een stevige gezamenlijke aanpak van VGV", aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Het beleid is vooral gericht op het voorkomen van besnijdenis. De Jonge komt later dit jaar met aanvullende maatregelen.

200 miljoen vrouwen

Wereldwijd hebben 200 miljoen vrouwen een besnijdenis ondergaan. VN-kinderorganisatie UNICEF meldde in 2016 dat vrouwenbesnijdenis in steeds meer landen en gemeenschappen wordt afgekeurd of zelfs wettelijk verboden. Besnijdenis kan lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken.