Veel aandacht overlijden 17-jarige Noa

Afgelopen zondag overleed de 17-jarige Noa Pothoven uit Arnhem. Vele nationale en internationale media berichtte dat het ging om dood door euthanasie. Dit blijkt echter onjuist. Pothoven kwam om het leven door te stoppen met eten en drinken.

Pothoven schreef haar levensverhaal op in haar vorig jaar uitgebrachte biografie Winnen of leren. Daarin vertelt zij onder meer dat ze op haar elfde twee keer was aangerand, en later ook is verkracht. Het leidde bij de Arnhemse tot een diep verlangen naar de dood.

Niet door euthanasie

In haar biografie beschrijft Pothoven hoe ze probeerde te overleven. „In mijn boek lees je hoe ik dat doe, of hoe ik dat in ieder geval probeer”, zo valt te lezen op de website van haar uitgeverij. Pothoven overleed uiteindelijk door te stoppen met en drinken en werd daarbij begeleid door een medisch team. Wat zich daar precies bij heeft afgespeeld is onbekend.

In tegenstelling tot de berichtgeving in internationale media in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Italië en zelfs India en Australië, is er geen sprake van euthanasie. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, in nauw contact met de familie Pothoven, twitterde hierover: „Haar familie en vrienden willen dat mensen weten dat ze niet overleed door euthanasie.”

Wel deed Pothoven eerder een verzoek om euthanasie. Overigens zonder medeweten van haar ouders. Volgens de Gelderlander werd haar verzoek destijds afgewezen vanwege haar leeftijd. In dezelfde krant vertelde Pothoven vervolgens dat ze anorexia had ontwikkeld, een dwangstoornis, een persoonlijkheidsstoornis en dat ze zichzelf verminkte. Ook deed ze verschillende zelfmoordpogingen.

Aangepast

„Het begon met ideeën van: het is beter als ik er niet meer ben, want dan hebben anderen geen last meer van mij en ik geen last meer van mij. Dat liep uit op een heleboel pogingen en een heel traject.”

Inmiddels hebben verschillende internationale media hun berichtgeving aangepast. Zo werd bij onder The Washington Post, The Independent en Russia Today het artikel gecorrigeerd. Toch wordt bij de grootste Australische nieuwssite news.co.au nog steeds gemeld dat ze is geëuthanaseerd.

Rust

De paus plaatste naar aanleiding van de dood van Pothoven woensdag een bericht op Twitter waarin hij laat weten dat Euthanasie en hulp bij zelfdoding een verlies is voor iedereen. „We zijn ervoor om degenen die lijden nooit op te geven, maar er voor ze te zijn en liefde te geven, om de hoop te herstellen.”

Na alle hectiek rondom de dood van de 17-jarige Arnhemse, deed haar vader een oproep om radiostilte. „We zitten volop in de rouw om Noa, en dan kunnen we dit gedoe in de media er absoluut niet bij hebben. We willen rust.”