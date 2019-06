Van Pinkpop tot Opwekking: zo is Pinksteren gevierd

Het afgelopen weekend hebben we (bijna) allemaal kunnen genieten van een extra dagje vrij. Misschien was het weer er niet helemaal naar, maar door het hele land kwamen mensen samen om te genieten van hun lange pinksterweekend. Van Pinkpop naar Opwekking en de fietselfstedentocht, dit is hoe Nederland Pinksteren doorbracht.

Even een opfrissertje: Pinksteren is het einde van de Paastijd en wordt gezien als de geboorte van de kerk. Ook in andere landen vieren ze Pinksteren, vooral in veel Europese landen is de maandag die volgt op het pinksterweekend een vrije dag.

Christelijk festival

Voor de meeste mensen heeft Pinksteren geen diepe betekenis meer, zij zien het alleen als een extra dagje vrij. Maar een hele grote gemeenschap ziet het nog wél als christelijke feestdag. En dat was duidelijk te merken tijdens Opwekking, een soort christelijk festival. Directeur Ruben Flach noemt het „vier dagen met elkaar één kerk zijn”. Het vindt plaats op hetzelfde terrein waar de bezoekers van Lowlands elk jaar te vinden zijn, maar het heeft wel een hele andere inslag.

„Opwekking is voor mij elk jaar weer iets om naar uit te kijken”, aldus Beatrix Willemsen, die al voor het zesde jaar op rij in een tentje op het terrein overnacht. Voor haar en haar vriendengroep is het inmiddels een traditie geworden. Willemsen beschrijft Opwekking als „een weekend lang geïnspireerd worden door sprekers, seminars en muziek.” Maar het belangrijkste, en meest bijzondere is vooral toch de sfeer. „De verbinding en het gemeenschapsgevoel dat daar heerst is niet te beschrijven”, aldus Willemsen.

Tijdens Opwekking komen christenen uit het hele land samen. /ANP

Muzikaal weekend

Het pinksterweekend leent zich ook ideaal voor allerlei festivals. 7th Sunday Festival, Pleinvrees en natuurlijk het oudste én bekendste festival: Pinkpop. Dit jaar was alweer de 50e editie van het festival, wat het ook meteen het oudste festival van Nederland maakt. Oude bekenden zoals Krezip en Anouk keerden terug, nieuwere namen als Davina Michelle en Duncan Laurence maakten hun debuut.

„Pinkpop is ideaal om een keer met de familie te doen”, vindt Daniel Besseling, die voor het eerst naar Pinkpop ging, samen met zijn jongere broer en zijn ouders. De kracht van het festival zit juist in de uiteenlopende muzieksmaken die er te vinden zijn, volgens Besseling. Zo is er voor iedereen iets. Toch waren er wel enkele artiesten waarvoor het gezin speciaal naar Landgraaf afreisde: The Cure, Krezip en Die Antwoord. „Zelfs mijn ouders waren positief verrast over Die Antwoord. Volgend jaar gaan we zeker weer.”

Die Antwoord viel goed in de smaak bij het Pinkpop-publiek. /ANP

Op het 7th Sunday festival kunnen muziekliefhebbers terecht voor een enorm uiteenlopend programma. Niet alleen artiesten als Lil’ Kleine, Maan en Kriss Kross Amsterdam stalen de show, ook verschillende activiteiten trokken veel bekijks. Van massages naar airbrush tattoos en een glitterbaard: het kon allemaal. Pleinvrees, dat zou plaatsvinden op het NDSM-terrein, werd helaas afgelast, vanwege „extreme weersomstandigheden”. Gelukkig voor de feestgangers ging de after in De Marktkantine wel door, en was er alsnog ruimte voor een pinksterdans.

Sportievelingen aan de bak

Naast christenen en feestbeesten hadden ook de actievelingen in Nederland genoeg te doen. Voor de waterliefhebbers stond rond Scheveningen de North Sea Regatta gepland, gedurende twee weken konden zij meedoen aan allerlei races, bijvoorbeeld zeilen. Een stukje verderop, op Circuit Zandvoort, vonden de pinksterraces plaats. En alhoewel de elfstedentocht er dit jaar niet van kwam, was er toch nog een goed alternatief. De fietselfstedentocht ging namelijk wél door.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar de fietseditie van de elfstedentocht bestaat al zo’n honderd jaar. Dit jaar zijn er 13.576 deelnemers, die allemaal 235 kilometer moeten fietsen: ze starten en eindigen in Bolsward. De tocht verliep alleen niet helemaal vlekkeloos: fietsers werden verrast door de regen en kregen daardoor een lekke band. Een andere fietser kwam ten val en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Rond 14.00 uur kwamen de eerste fietsers over de finishlijn in Bolsward.