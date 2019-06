Twee keer zoveel niet-witte acteurs in NL'se films

Sinds 2000 is het aantal niet-witte acteurs in Nederlandse bioscoophits verdubbeld. In 2017 was 20 procent van de hoofdrolspelers namelijk niet wit, is de conclusie van een onderzoek naar diversiteit binnen de Nederlandse filmwereld. Het onderzoek is uitgevoerd door Brandpunt+ in samenwerking met Filmvandaag.nl.

Geen afspiegeling van de maatschappij

Van alle films die de afgelopen negentien jaar uit zijn gekomen werden de tien best bezochte geselecteerd. In totaal werden ongeveer 1.200 acteurs en bijna 160 films onderzocht. Alhoewel er in de films dus steeds meer niet-blanke acteurs te zien zijn, betekent nog niet dat de filmwereld ook een representatieve afspiegeling van de huidige maatschappij is.

Veel regisseurs zijn namelijk nog wel wit, 98 procent. Ook krijgen witte Nederlanders relatief vaker een hoofdrol en films met een overwegend blanke cast brengen meer geld in het laatje.

'We kunnen veel geld binnenbrengen'

In gesprek met de onderzoekers noemt Jandino Asporaat dat de Nederlandse filmwereld tijd nodig heeft om donkere filmmakers volledig in hun armen te sluiten. Hij zegt dat men moet beseffen „dat we godjandorie heel veel geld kunnen binnenbrengen."

Asporaat maakte zelf de bioscoophits Bon Bini Holland en Bon Bini Holland 2, beide films kregen platina status (als er 400.000 bezoekers of meer op de film afkomen). Hij vindt dat onbekende, donkere acteurs op eigen kracht moeten bewijzen dat ze zelf een groot publiek kunnen aantrekken.