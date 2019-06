Trump: geen excuses aan Central Park Five

Je hebt er sowieso over gehoord en het misschien ook al gezien: de heftige miniserie When They See Us op Netflix. Het gaat over de Central Park Five, vijf donkere jongens die ten onrechte werden veroordeeld voor het verkrachten van een blanke vrouw. De jongens zijn inmiddels vrijgesproken, maar Trump wil zijn excuses niet aanbieden voor zijn gedrag ten tijde van de rechtszaak.

In de serie is te zien hoe Donald Trump een paginagrote advertentie heeft laten printen, waarin hij oproept de vijf jongens te veroordelen en om de doodstraf in New York weer legaal te maken.

'Twee kanten'

Tijdens een persmoment bij het Witte Huis vroeg een verslaggeefster hem naar de advertentie over de Central Park Five. Trump schoot meteen in de verdediging: „Er zijn twee kanten aan dit verhaal. Ze hebben hun schuld toegegeven."

„Volgens Linda Fairstein en andere aanklagers had de zaak niet tot deze schikking moeten komen", gaat hij verder. „Daar laat ik het voor nu even bij." Toen Trump in 1989 de advertentie liet drukken nam hij het op voor de politie en probeerde hij mensen ervan te overtuigen dat de jongens schuldig waren. Hij lijkt niet toe te willen geven dat hij het destijds bij het verkeerde eind had.

DNA-match

Pas in 2002 kwam de werkelijke dader naar voren en werd duidelijk wat er precies gebeurd was. De man meldde zich bij de politie en zijn DNA kwam overeen met dat wat er was gevonden op het plaats delict. De vijf mannen die samen de Central Park Five vormen kregen gezamenlijk zo'n 41 miljoen dollar schadevergoeding.