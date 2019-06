Traumahelikopter gehinderd door drone in Enschede

Een drone is donderdagavond boven het centrum van Enschede bijna in botsing gekomen met een traumahelikopter. De helikopter was onderweg naar het Medisch Spectrum Twente en had een zwaargewond verkeersslachtoffer aan boord.

Rond de klok van zes moest de piloot plotseling uitwijken voor het op afstand bestuurbare vliegtuig. De politie heeft een opsporingsbericht uitgevaardigd en wil de bestuurder ter verantwoording roepen.

Verkeersongeluk

De traumahelikopter vloog donderdag aan het einde van de middag nadat er op de N36 in Wierden een ernstig verkeersongeluk plaatsvond. Bij deze aanrijding vielen twee zwaargewonden die zich moesten laten behandelen in het ziekenhuis in Enschede. Het ging mis toen de heli bezig was met de landing. Plotseling dook de drone op en moest de piloot alle zeilen bijzetten om een botsing te voorkomen.

„Gelukkig kon hij toch nog goed landen en zijn alle inzittenden veilig op de grond gezet", aldus een politiewoordvoerster. "Je mag daar niet vliegen met een drone. Het was een levensgevaarlijke situatie." De politie neemt de zaak hoog op en verspreidde donderdagavond een opsporingsbericht op sociale media.

Verkeerde verdachte

Nadat de politie van Enschede vele tips binnenkreeg, dachten ze de bestuurder van de drone gelokaliseerd te hebben. Tijdens een huisbezoek werd de drone van de man, die goed meewerkte, in beslag genomen en werd hij officieel als verdachte aangewezen.

Uit nader onderzoek bleek echter dat ze de verkeerde te pakken hadden, de in beslag genomen drone was rond 17:55 inderdaad in de omgeving maar het betrof niet het apparaat dat bijna in botsing kwam met de traumahelikopter.

De politie verspreidde hierop hetzelfde opsporingsbericht nogmaals, nu hopen zij de juiste verdachte wel in de kraag te kunnen vatten.