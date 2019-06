Teller Elfstedenzwemtocht op 2,7 miljoen

Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht tot nu toe 2,7 miljoen euro opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar rond dit tijdstip. Toen stond hij op het podium in Leeuwarden en stond de teller op 2,5 miljoen euro.

Van der Weijden is voorbij Burdaard en op weg naar Bartlehiem. Vervolgens verloopt zijn route via de Tegeltjesbrug, een ereboog voor de schaatsers van de Elfstedentocht, richting eindstation Leeuwarden. Naar verwachting komt Van der Weijden rond 14.40 uur aan in Bartlehiem.

Kip met rijst

Daar wacht een warme maaltijd op hem. „Kip met rijst", aldus zijn woordvoerster, die zegt dat het „hartstikke goed gaat" met de zwemmer en zijn tocht.

De vorige tussenstand lag op 1,4 miljoen euro en werd zondag bekendgemaakt. De verwachting was dat deze nog flink kon oplopen, omdat veel banken overschrijvingen in het weekend niet verwerken. Doneren van via de website 11stedenzwemtocht.nl.